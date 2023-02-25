Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 11:32

Üniversiteler açılacak mı? Nisan'da üniversiteler açılır mı?

Son dakika... Nisan'da üniversiteler açılır mı sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından depremde zarar gören vatandaşlar üniversite yurtlarına yerleştirildi, öğrenim gören öğrenciler ise yurtlardan çıkarıldı ve uzaktan öğrenim ile eğitime devam edeceği açıklandı. Kararın ardından örgün eğitimdeki 4.1 milyon öğrenci mağdur olurken YÖK Nisan ayında kararın yeniden gözden geçirip, HİBRİT eğitime geçebilecek. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Nisan'da üniversiteler açılır mı?

Üniversiteler açılacak mı? Nisan'da üniversiteler açılır mı?
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Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık.

Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Nisan ayında YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.

Yani eğitim üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.


Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.
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