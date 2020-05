Üniversiteler açılacak mı 2020? Bu sene üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler açılacak mı diyerek bir çok farklı aramanın yapıldığı anlarda en doğru duyuru belli oldu. Üniversiteler açılıp açılmayacağı Üniversiteler açılacak mı 2020 bilgilerinde yer alıyor. Bu şekilde bu sene üniversitelerin ne zaman açılacağını bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde ara dönem sınavları (vize) öğretim üyelerinin kendi belirledikleri yöntemlerle düzenlenecek. Öğretim üyelerinin inisiyatifine göre sınavlar ödev veya online olarak gerçekleştirilecek. Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilerin not kaygısı yaşamaması için daha önce not sisteminde değişikliğe giderek 'esnek not sistemi'ne geçilmişti. Öğrenciler isterlerse dersinin harf notu şeklinde değil Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilmesini isteyebilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından normalleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversitelerin 15 haziran tarihinden itibaren akademik takvimine dönebileceklerini söyled.









ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yaptığı açıklamaya göre üniversiteler 15 Haziran'da açılacak ve akademik takvime dönebilecekler.



KAYIT DONDURMA HAKKI VERİLDİ



Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve "kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlandı.



Yükseköğretim Kurulunca, rektörlüklere gönderilen yazıda, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı. Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak.







ÜNİVERSİTELER İÇİN YENİ KARARLAR



Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı.



Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.



Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.







YAZIN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM OLABİLİR!



Yükseköğretim Kanunda değişiklik yapılması için AK Parti hazırladığı kanun teklifini TBMM' ye sundu. Yükseköğretimde yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Sunulan kanun Kanun teklifine göre salgın ve afet dönemlerinde üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılabilecek.



UZAKTAN EĞİTİM NE KADAR DEVAM EDECEK?



Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde farklı üniversitelerden alanında uzman hocalar tarafından geliştirilen" Yüksek öğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime tamamen durdurulmasıyla öğrencilerin bahar dönemi sonuna kadar ( 15-17 Mayıs) tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi bekleniyor.



"BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİNİ YAZ AYLARINA TAŞIMIŞ OLUYORUZ"









Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını söylemişti. Açıklamasının devamında Saraç üniversitelerin uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersler, yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklarını ifade etti. Ayrıca Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesinin, üniversiteler için son derece değerli bir imkan sunduğuna dikkati çeken Saraç, yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak gelecek yıl eğitim öğretim takvimini de belirleyeceklerini söyledi.



YAZ OKULU SEÇENEKLERDEN BİRİSİ



Türk yükseköğretim sisteminin pek çok konuda çok geniş tecrübeye sahip olduğunu değinen Saraç "Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek.







Bu sene Üniversitelerin açılacağı tarihler belli oldu. Açıklamadan sonra öğrenciler ve öğretmenler hatta kurumları hummalı bir çalışmaya girişti. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamasında Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında örgün eğitime ara veren üniversitelerde bahar dönemi tamamen tatil edildi. Yök tarafından hazırlanan 2019-2020 akademik takvimine göre bahar dönemi eğitimi üniversiteler 15-17 mayıs tarihleri arasında tatile girecekti. Üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken yök başkanı saraç," bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yaptığı açıklamaya göre üniversiteler 15 Haziran'da açılacak ve akademik takvime dönebilecekler.Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve "kayıt altına alınmak şartıyla" video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağlandı.Yükseköğretim Kurulunca, rektörlüklere gönderilen yazıda, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı. Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik alt yapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak.Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Yükseköğretim Kurulunun dünkü toplantısında, Kovid-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı.Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak.Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.Yükseköğretim Kanunda değişiklik yapılması için AK Parti hazırladığı kanun teklifini TBMM' ye sundu. Yükseköğretimde yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Sunulan kanun Kanun teklifine göre salgın ve afet dönemlerinde üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılabilecek.Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde farklı üniversitelerden alanında uzman hocalar tarafından geliştirilen" Yüksek öğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonu" tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime tamamen durdurulmasıyla öğrencilerin bahar dönemi sonuna kadar ( 15-17 Mayıs) tarihine kadar uzaktan eğitime devam etmesi bekleniyor.Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını söylemişti. Açıklamasının devamında Saraç üniversitelerin uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersler, yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklarını ifade etti. Ayrıca Türk yükseköğretiminin yaz okulu tecrübesinin, üniversiteler için son derece değerli bir imkan sunduğuna dikkati çeken Saraç, yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak gelecek yıl eğitim öğretim takvimini de belirleyeceklerini söyledi.Türk yükseköğretim sisteminin pek çok konuda çok geniş tecrübeye sahip olduğunu değinen Saraç "Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek.

Daha fazla göster