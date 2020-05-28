Üniversite tercihleri ne zaman 2020?

Üniversite tercihleri konusunda merak edilenler bulunuyor. Öğrencilerin aramaları tercih dönemini takip edecekler. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Üniversite sınavı için YKS sınava nerede gireceğim 2020 bilgisi etkisini koruyor. Öte yandan YKS sınav yerleri açıklaması da merak edilenler arasında. Hatırlanacağı gibi, 26 Mart'ta kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS'nin Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ertelendiğini kamuoyuyla paylaştı. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıklayan Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."Daha önceki yıllar baz alındığında, YKS sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgesinin haziran ortasında erişime açılması bekleniyor. Üniversite adayları YKS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından görüntüleyip çıktısını alabiliyor.YKS tarihinin değişmesi ardımdan, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.Üniversite sınavı toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek. Oturumların başlama saatleri şöyle;2020 – YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 / 165 dakika2020 – YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 / 180 dakika2020 – YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45 / 120 dakikaSınava girecek olan adayların yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekmektedir.Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında ve yeterli sürede yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat evvel hazır bulunmaları istenmektedir.