Üniversite sporlarında Türkiye'den 52 madalya

Samsun'un ev sahipliğinde devam eden Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda Türkiye şu ana kadar 52 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üniversite sporlarında Türkiye'den 52 madalya
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28 Eylül 2022 19:33
Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen turnuva kapsamında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda güreş, İlkadım Okçuluk Salonu'nda muaythai, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda karate ve OMÜ Yalçın Taşmektepligil Salonu'nda boks müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Samsun'da 21 Eylül'de başlayan, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye şu ana kadar 7 altın, 13 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı.

Organizasyon 30 Eylül'de sona erecek.

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