Üniversite sınavları kalkacak mı? YKS kalkıyor mu 2023?

Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür. Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik. Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi saygıyı rehber edinen kim varsa güzel ahlakın çemberine girmiş demektir. Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor.Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, sahip olduğu beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz.Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.Parti olarak rehavete kapılamayız. Siyasi çalışmaları rölantiye alamayız. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz.İç ve dış kaynaklı sorunları çözmek, milletimizi hak ettiği mevkilere çıkarmak asıl gayemizdir.Türkiye yeni bir seçime doğru ilerliyor. Yerel seçimler 31 Mart tarihinde yapılacak. MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır.İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş, kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın ve Hatay için de geçerlidir.Emeklilerimize, memurlarımıza, esnafımıza, dar ve sabit gelirli insanlarımıza aşama aşama müjdeli haberler vereceğiz.14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı mahalli idarelerle perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na ivme vermek boynumuzun borcudur.MHP, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir.Gazi mecliste tecessüm eden siyasi parti gruplarının karşılıklı hoşgörü ve uzlaşma haysiyetiyle Türk ve Türkiye yüzyılının temelleri atılmalı, yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır.Öğretmenlerimiz her şeyin güzelini hak eden eğitimin bergüzar yüzleridir. Türk gençliğinin her şartta yanındayız. Her mücadeleyi yapmaktan kaçınmayacağız.Dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet ve özgürlük taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır.MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişim göstermemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir.Muhalefet partilerinin ekonomideki temelsiz iddiaları faydasız ve sonuçsuzdur. Muhalefet partilerinden hiçbir yol olamaz olmayacaktır.