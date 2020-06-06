Üniversite sınav yerleri belli oldu mu?

2000 YKS Üniversite Sınavı yerleri belli oldu mu düşüncesiyle bir çok öğrenci araştırmasını yapıyor. Resmi açıklamalara göre YKS yerleri belli oldu mu sorusunun yanıtı: Henüz belli olmadı! olarak beliritliyor. YKS sınav giriş yerleri, sınava hazırlıklarını son sürat devam ettiren milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgesi ile haziran ayının son günlerinde hangi sınav merkezinde sınava girebileceklerini öğrenecek olan öğrenciler, bu nedenle ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor.

06 Haziran 2020 16:22
Üniversite sınav yerleri belli oldu mu?
YKS yerleri belli oldu mu diyerek bekleyiş sürüyor. Öğrenciler YKS nerede gireceklerini heyecanla beklerken internet üzerinden araştırmalarını da yapmaya devam ediyor. YKS sınav ile ilgili en doğru ve hızlı bilgilere ulaşmak için haberimizi ziyaret edebilirsiniz. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sınav yerleri, geçtiğimiz sınav dönemlerinde yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır. Bu çerçevede, sınav yerlerinin 13 Haziran itibariyle yayınlanacağı söylenebilir.

ÜNİVERSİTES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
YKS sınav yerleri henüz belirlenmedi.  Sınav yerlerinin 13 Haziran'da belli olması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde paylaşacağız. YKS sınav yerleri, sınav gününden 10 gün önce yayımlanması tahmin ediliyor.



YKS NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

YKS SINAV KURALLARI

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; ? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ? Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ? Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, ? Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ? İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).



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