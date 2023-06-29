Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Heyecanla 2023-YKS sonuçlarını bekleyen üniversite adayları ÖSYM'den yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 20 Temmuz'da açıklayacak.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak."sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğizYKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.