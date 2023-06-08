Üniversite öğrencisi vergisiz telefon alma 2023: Gençlere vergisiz telefon ne zaman, şartları nedir? Öğrencilere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023? ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yayınladığı video ile gençlere seslendi, "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım" vaadinde bulundu. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler… ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ BİLGİSAYAR VE TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?
Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz"
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
Fakat konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir... ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Gürcistan iPhone fiyatları ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler... CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.
Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.
İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.
Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın." CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.
CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:
AK Parti yalanladı
- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
- KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tabletlerin ÖTV'siz satılmasına yönelik çalışma talimatı verdiğine dair bir açıklaması bulunmandığı belirlendi.
Ayrıca, Anadolu Ajansı Muhabiri söz konusu iddiayı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Bakanlık, gündeminde bu yönde bir çalışmanın olmadığını aktardı. VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. 2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL
ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL
KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL
ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL
ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL
KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL
ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL
ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL
KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL
ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone 12 64 GB
Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL
ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL
KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL
ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL iPhone SE 64 GB
Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL
ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL
KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL
ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL
Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL
TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL
ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL
KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL
Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL
ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL