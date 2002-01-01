Üniversite Liginde ilk eleme turu tamamlandı
Üniversitelilerin takımlarıyla beraber kıyasıya mücadele ettiği 2018 Republic of Gamers Üniversite Ligi'nin Eleme Aşaması'nda ilk hafta müthiş maçlarla sonuçlandı.
Toplamda 422 takımın katılımıyla rekor kıran, ilk aşamaların çiftli eleme sistemiyle en iyi 1 maç üzerinden finallerin ise en iyi 3 maç üzerinden oynandığı ve tüm hafta sonu devam eden ilk hafta elemeleri heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.
Bu karşılaşmalar sonucunda birinci hafta elemelerinin galipleri isimlerini bir sonraki aşamaya yazdırdılar. Elemelerden hemen sonra yapılan Kontenjan Turnuvası'nda, sıralamada 16. sıradan 32. sıraya kadar olan takımlar karşılaştı ve galip olan takım "Hacettepe Reignover" oldu. Hacettepe Reignover takımını, aldığı ikincilikle Harran University takip etti. Bu iki takım, Kontenjan Turnuvasının ilk iki takımı olarak Republic of Gamers Üniversite Ligi grup aşamasının yedek takım listesinde yerlerini aldı.
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METU Savage5 eSports
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Hacettepe Hangover
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Bogazici Reloaded
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Bilkent Prestige
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Başkent Red Warriors
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Power Ragêrrs
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Team Lash
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BAU E-SPORTS WHITE
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SUTabancası
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Diamond Warriors
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BAU GOLD
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İstanbul Üniversitesi
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P. K.
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Marmara Five
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Iron Stars
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YakarTOBB
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