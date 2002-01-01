Üniversite Liginde ilk eleme turu tamamlandı





METU Savage5 eSports



Hacettepe Hangover



Bogazici Reloaded



Bilkent Prestige



Başkent Red Warriors



Power Ragêrrs



Team Lash



BAU E-SPORTS WHITE



SUTabancası



Diamond Warriors



BAU GOLD



İstanbul Üniversitesi



P. K.



Marmara Five



Iron Stars



YakarTOBB





Toplamda 422 takımın katılımıyla rekor kıran, ilk aşamaların çiftli eleme sistemiyle en iyi 1 maç üzerinden finallerin ise en iyi 3 maç üzerinden oynandığı ve tüm hafta sonu devam eden ilk hafta elemeleri heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.Bu karşılaşmalar sonucunda birinci hafta elemelerinin galipleri isimlerini bir sonraki aşamaya yazdırdılar. Elemelerden hemen sonra yapılan Kontenjan Turnuvası'nda, sıralamada 16. sıradan 32. sıraya kadar olan takımlar karşılaştı ve galip olan takım "Hacettepe Reignover" oldu. Hacettepe Reignover takımını, aldığı ikincilikle Harran University takip etti. Bu iki takım, Kontenjan Turnuvasının ilk iki takımı olarak Republic of Gamers Üniversite Ligi grup aşamasının yedek takım listesinde yerlerini aldı.