ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI 2023 (E-DEVLET) | Üniversite E-Kayıt ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

Üniversite kayıtları E-Devlet üzerinden başladı. Üniversite E-Kayıt işlemi, 28 Ağustos Pazartesi günü online olarak alınıyor. İnternet üzerinden E-Kayıt sistemi aracılığıyla kayıt alan pek çok üniversite, öğrencilerin fiziki olarak kayıt bürolarına gelme zorunluluklarının önüne geçiyor. Üniversite E-Kayıt işlemleri ise kolayca 5 adımda tamamlanabiliyor. E-Kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için adayların öncelikle E-Devlet şifresine sahip olması gerekiyor. Bu adım tamamlandıktan sonra kalan işlemler tamamen online olarak gerçekleşiyor. İşte, 2023 online üniversite kaydı için bilmeniz gereken adımlar ve kılavuz niteliğindeki resimli anlatım bilgileriÜniversite E-Kayıt işlemleri için öncelikle şu adımları takip ederek başlayınız;1) e-Devlet Kapısıhttp://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıklayınız.2) Kimlik Doğrulama SistemiBağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenlibağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.3) Kimlik Doğrulama YöntemiKullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.Kullanmanız gereken hizmetin adı "Üniversite E-Kayıt" hizmetidir.Sisteme Giriş işleminizi tamamladıktan sonra,"e-Hizmetler" bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" bağlantısına tıklayarak veya,Site İçi Arama kutusuna "E-Kayıt" yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Üniversite EKayıt" bağlantısına tıklayarak veya, Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yokuniversite-ekayit yazarak ulaşabilirsiniz.Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, yandaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. "Bilgilerimi Şimdi Güncelle" düğmesine basarak e-postave cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.Doğrulama işlemi için, e-posta adresinize gelen iletideki kodu ve cep telefonunuza gelen kısa mesajdaki kodu ilgili ekranlara yazmanız gerekir.Bu işlemleri tamamladıktan sonra hizmeti tekrar açınız...Eğer iletişim bilgilerinizi daha önce tanımladı ve doğrulanmış hale getirdiyseniz, bu uyarı mesajı görünmeyecektir. Lütfen bir sonraki aşamaya geçiniz.Hizmeti ilk açtığınızda aşağıda örnekleri verilen hata mesajları ile karşılaşabilirsiniz.Bu durumlarda işleminize devam etmeniz mümkün olmamaktadır.Hizmete girdiğinizde eğer kayıt yapmanıza engel bir durum yoksa kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Bu aşamada ekrandaki bilgileri dikkatle okuyunuz ve tümünün eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz. Eğer tüm bilgiler eksiksiz ve doğru ise, sayfadaki tüm uyarı ve duyuruları okuyup anladı iseniz aşağıda bulunan alanlara "EVET" yazdıktan sonra "Başvur" düğmesine basarak işleminizi tamamlayınız.Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyinizBaşvurunuzu tamamladığınızda bu ekranda barkodlu elektronik kayıt belgenizi görüntüleyeceksiniz.Burada "Dosyayı İndir" bağlantısını kullanarak dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.Belgenizin çıktısını almak için tarayıcınızda bulunan "Yazdır" komutunu kullanmayınız.Çıktı almak için önce belgeyi bilgisayarınıza indiriniz, ardından inen dosyayı açarak yazdırınız.İpucu: Eğer belgenizi yazdırma imkanınız yok ise barkod numarasını ve T.C. Kimlik Numaranızı, belgeyi vereceğiniz kuruma iletmeniz yeterlidir. Barkod numaranızı ve T.C. Kimlik Numaranızı ilettiğiniz kişiler "Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama" hizmetini kullanarak, belgenin bir kopyasını alabilir ve geçerliliğini kontrol edebilirler.Kayıt İşlemi Tamamlandıktan Sonra Hizmete Tekrar Girildiğinde;Kayıt olduktan sonra hizmete tekrar girdiğinizde yerleştirme ve kayıt bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.Kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgenize "Üniversite E-Kayıt Belge Sorgulama" hizmetinden erişebilirsiniz.Bu bölüm oluşturulan barkodlu belgeyi teslim alan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Kendinize ait belgeler için bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.e-Devlet Kapısı üzerinde oluşturulan belgeler, üzerlerinde bulunan barkodlar sayesinde kontrol edilebilir, sahte ve tahrifat yapılmış belgeler kolaylıkla ayırt edilebilir.Belgelerin kontrolü iki şekilde yapılmaktadır. "Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama" hizmetini kullanarak, ilgili belgenin barkod numarası ve belge sahibinin T.C. Kimlik Numarası girilerek,-VEYA-Google Play, Apple AppStore veya Windows Phone Store uygulama marketlerinden indirilebilen "e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama" uygulaması kurulduktan sonra, sayfanın altında bulunan karekod okutularak, ilgili belgenin orijinali görüntülenebilmektedir.