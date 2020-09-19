United'tan ilk maçında şok yenilgi!

Premier Lig'de Manchester United ile Crystal Palace, karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; manutd.com
United'tan ilk maçında şok yenilgi!
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19 Eylül 2020 21:31
Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United ile Crystal Palace, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Deplasman takımı maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Palace'ın gollerini 7. dakikada Townsend, 74. dakikada penaltı vuruşuyla ve 85. dakikada Wilfred Zaha kaydetti. United'in tek golü ise, 80. dakikada yeni transfer van de Beek'den geldi.

United, Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı haftada Everton'u sahasında konuk edecek.



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