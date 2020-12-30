United uzatmada 3 puanı söküp aldı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton Wanderers'ı ağırladı.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United uzatmalarda bulduğu golle 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda iki takım da gol bulma çabasına daha fazla girdi. Topla daha fazla oynayan ev sahibi Manchester United, kaleyi bulmakta rakibi kadar başarılı olamadı ancak kalesini de gole kapatmayı başardı.



Maçta dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde United'ın Milli oyuncusu Marcus Rashford, Bruno Fernandes'in asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve üç puanı alan isim oldu.



Bu sonucun ardından Manchester United 30 puana yükseldi ve 1 hafta aradan sonra galibiyeti elde ederek lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 2'de tuttu. Wolverhampton ise 21 puanda kalarak orta sıralardan bu hafta da kurtulamadı.



