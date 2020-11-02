United son yılların en kötü başlangıcını yaptı

Manchester United son 7 yılın en kötü sezon başlangıcını yaparken menajer Ole Gunnar Solskjaer'in

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United son yılların en kötü başlangıcını yaptı
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02 Kasım 2020 03:48
Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal'e sahasında yenilen Manchester United, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, haftayı 7 puanla 15. sırada tamamladı. Bu performansıyla Kırmızı Şeytanlar Sir Alex Ferguson'un görevinden ayrıldıktan sonra David Moyes yönetimindeki 2013 sezonundan bu yana en kötü sezon başlangıcını yapmış oldu.

Manchester United'ın bu başlangıcının ardından ise Norveçli menajer Solskjaer'in koltuğunun sallantıda olduğu yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

19 Aralık 2019'da göreve başlayan Solskjaer takımının başında 100 resmi maça çıkarken 61 galibiyet 20 beraberlik 19 mağlubiyet aldı.



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