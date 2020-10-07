United Sancho'yu 250 milyon euro nedeniyle almadı!

Manchester United'ın transfer döneminde kadrosuna katabilmek için büyük uğraş verdiği Jadon Sancho konusunda geri adım atmasının nedeni belli oldu.



Guardian gazetesi, konuyla ilgili yaptığı haberde Dortmund kulübünün bonservis bedeli olarak 120 milyonun altına düşmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini yazdı. Öte yandan Manchester United cephesinin bu transfer için harcanacak bonservis bedelinin yanında oyuncuya ödenecek maaşlar ve tüm masrafların toplamda 250 milyon euroya ulaşacak olması nedeniyle teklifini geri çekmek zorunda kaldı.



United yönetiminin Sancho transferini çok istemesine rağmen koronavirüs döneminde kulübün uğradığı maddi zarar ve nedeniyle vazgeçtiği belirtiliyor.



Kırmızı şeytanlar transfer döneminin en flaş transferlerinden birine imza atarak bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi transfer etmişti. Cavani'nin yanı sıra 39 milyon euro'ya Ajax'tan Donny Van de Beek, 15 milyon euroya Alex Telles, 21 milyon euroya Amad Diallo'yu kadrosuna kattı.



