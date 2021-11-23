United, Pochettino için 10 milyon euro vermeye hazır!

Manchester United'ın, takımın başına getirmek istediği teknik direktör Mauricio Pochettino için kulübü Paris Saint Germain'e 10 milyon euro fesih bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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United, Pochettino için 10 milyon euro vermeye hazır!
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23 Kasım 2021 18:45
İngiltere Premier ekiplerinden Manchester United'ın, Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Fransız basını, İngiliz ekibinin, teknik adam için Paris Saint Germain'e 10 milyon euro fesih bedeli ödemesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Machester United cephesinin bu bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Pochettino, Paris ekibinin başında çıktığı 53 karşılaşmada 38 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 da yenilgi aldı.


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