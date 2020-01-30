United kazandı, City finalde!

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester United 1-0 kazanmasına rağmen turu geçen taraf ilk maçı 3-1 kazanan Manchester City oldu ve City kupada finale yükseldi.Karşılaşmada Manchester United'ın tek golünü 35. dakikada Matic kaydetti. Öte yandan golü atan Matic, 76'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.City'nin finaldeki rakibi ise geçtiğimiz gün Leicester City'i eleyen Aston Villa oldu. Final maçı 1 Mart Pazar günü oynanacak.