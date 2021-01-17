United, golsüz gecede liderliği korudu!

Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool ile Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Manchester United, 37 puanla zirvedeki yerini korudu. Liverpool ise 34 puanla 3. sırada kaldı.



Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Burnley'le karşılaşacak. Manchester United ise aynı haftada Fulham'a konuk olacak.



UNITED YENİLMİYOR



Manchester United, Premier Lig'deki son 12 maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı Şeytanlar, 9 maçı kazanırken 3'ünde beraberlik aldı.



KURAKLIK



Maçta Manchester United'ın ilk şutu 34. dakikada geldi. Bu Manchester United'ın Ocak 2020'den sonra bir maçta en geç attığı ilk şut oldu.



