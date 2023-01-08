United Cup'ta şampiyon ABD

Teniste ABD, İtalya'yı 4-0 yenerek ilk kez düzenlenen United Cup'ta şampiyon oldu.



Avustralya'da düzenlenen organizasyonun finalinde, kadın ve erkek tenisçilerden oluşan ABD ile İtalya takımı mücadele etti.



Erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, İtalyan Matteo Berrettini'yi 7-6(4), 7-6(6)'lık setlerle yenerken, Frances Tiafoe ise Lorenzo Musetti'yi 6-2 kazandığı ilk set sonrasında omuzundan sakatlığı bulunan İtalyan raketin maça devam edememesi nedeniyle hükmen mağlup etti.



Kadınlarda ABD'li tenisçilerden Jessica Pegula, İtalyan rakibi Martina Trevisan'ı 6-4, 6-2'lik setlerle ABD'li Madison Keys ise İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3, 6-2 setlerle yendi.



Final maçlarında, erkeklerde iki ve kadınlarda iki maç olmak üzere İtalya takımı karşısında toplam 4 maçtan da galip ayrılan ABD takımı şampiyonluğa ulaştı.





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