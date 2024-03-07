Haber Tarihi: 07 Mart 2024 15:53 - Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 15:53

Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? | Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe canlı izle

Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maç öncesi gündeme geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Union SG - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Union SG- Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda? | Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe canlı izle
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Union SG - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu maç öncesi gündeme geldi. Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına konuk olacak. Union SG - Fenerbahçe karşılaşması Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. UEFA Konferans Ligi heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Peki Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Union SG - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal…

UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, mücadelenin ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

Konferans Ligi yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Union Saint - Gilloise Fenerbahçe karşılaşması platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.

UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union SG deplasmanında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesinde eksik isimler dikkat çekti. Belçika temsilcisi, Avrupa'da çıktığı maçları RSC Anderlecht Stadı'nda oynuyor.

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
UNİON SG - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, özellikle Trendyol Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde yoğun maç trafiği öncesi iki sakat oyuncu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

UNİON SG PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Unions SG, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Belçika Ligi'nde bu sezon Anderlecht, Club Brugge gibi takımların önünde liderliğini sürdürüyor.

Union Saint-Gilloise, oynadığı 28 karşılaşmada 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı maçlarda rakip fileleri 61 kez sarsarken kalesinde ise 29 gol gördü. Belçika temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

RÖVANŞ MAÇI 14 MART'TA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turu karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. İlk mücadelenin ardından rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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