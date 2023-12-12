Union Berlin Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Union Berlin Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Peki, Union Berlin - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Union Berlin - Real Madrid maçı canlı izleme detayları



Union Berlin Real Madrid Maçı Canlı İzle





Union Berlin Real Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?





Union Berlin - Real Madrid maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak



UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:



Bugün



20.45 Lens - Sevilla



20.45 PSV Eindhoven - Arsenal



23.00 Manchester United - Bayern Münih



23.00 Kopenhag - Galatasaray



23.00 Napoli - Braga



23.00 Union Berlin - Real Madrid



23.00 Inter - Real Sociedad



23.00 Salzburg - Benfica



13 Aralık Çarşamba



20.45 Leipzig - Young Boys



20.45 Kızılyıldız - Manchester City



23.00 Atletico Madrid - Lazio



23.00 Celtic - Feyenoord



23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain



23.00 Newcastle United - Milan



23.00 Porto - Shakhtar Donetsk



23.00 Royal Antwerp - Barcelona















