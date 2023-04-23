Union Berlin, Mönchengladbach deplasmanından çıktı

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Daniel Farke'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile Urs Fischer'in yönetimindeki Union Berlin karşı karşıya geldi.
Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Union Berlin 1-0 kazanırken galibiyet golü 60. dakikada Sheraldo Becker'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 55'e yükseltirken Mönchengladbach 36 puanda kaldı. Ligin sonraki maç haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Stuttgart'a konuk olurken Union Berlin evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Union Berlin 1-0 kazanırken galibiyet golü 60. dakikada Sheraldo Becker'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 55'e yükseltirken Mönchengladbach 36 puanda kaldı. Ligin sonraki maç haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanda Stuttgart'a konuk olurken Union Berlin evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.
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