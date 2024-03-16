Union Berlin, galibiyet hasretini sonlandırdı

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Union Berlin evinde Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Union Berlin, galibiyet hasretini sonlandırdı
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16 Mart 2024 19:31
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile Ole Werner'in yönetimindeki Werder Bremen karşı karşıya geldi.

An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 50. dakikada Yorbe Vertessen ve 52. dakikada Brenden Aaronson'dan geldi.

Konuk ekip Werder Bremen'in tek golünü ise 63. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Union Berlin puanını 28'e yükseltirken, ligdeki son 4 maçını kazanamayan Werder Bremen 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Werder Bremen evinde Wolfsburg'u ağırlarken, Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

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