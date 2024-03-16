Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile Ole Werner'in yönetimindeki Werder Bremen karşı karşıya geldi.
An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 50. dakikada Yorbe Vertessen ve 52. dakikada Brenden Aaronson'dan geldi.
Konuk ekip Werder Bremen'in tek golünü ise 63. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Union Berlin puanını 28'e yükseltirken, ligdeki son 4 maçını kazanamayan Werder Bremen 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Werder Bremen evinde Wolfsburg'u ağırlarken, Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 50. dakikada Yorbe Vertessen ve 52. dakikada Brenden Aaronson'dan geldi.
Konuk ekip Werder Bremen'in tek golünü ise 63. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Union Berlin puanını 28'e yükseltirken, ligdeki son 4 maçını kazanamayan Werder Bremen 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Werder Bremen evinde Wolfsburg'u ağırlarken, Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
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