Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile Ole Werner'in yönetimindeki Werder Bremen karşı karşıya geldi.



An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 50. dakikada Yorbe Vertessen ve 52. dakikada Brenden Aaronson'dan geldi.



Konuk ekip Werder Bremen'in tek golünü ise 63. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Union Berlin puanını 28'e yükseltirken, ligdeki son 4 maçını kazanamayan Werder Bremen 30 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Werder Bremen evinde Wolfsburg'u ağırlarken, Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.





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