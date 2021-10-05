Union Berlin'den Beşiktaş A Takımı'na

Beşiktaş U-19'a Almanya ekibi Union Berlin'den katılan Miraç Asıltekin , Siyah-Beyazlı formayla önemli bir çıkış yakaladı.



Hücum hattının sağ ve sol bölgelerine ek olarak forvet hattında da forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcunun, milli arada A Takım'la idmanlara da çıkacağı öğrenildi.



Sergen Yalçın, genç futbolcunun antrenmanlardaki performansına göre A Takım'da kalıp kalmamasına karar verecek.



