Union Berlin'den Beşiktaş A Takımı'na

Beşiktaş teknik heyeti, milli arada bir futbolcuyu A Takım antrenmanına almaya karar verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Union Berlin'den Beşiktaş A Takımı'na
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05 Ekim 2021 10:53
Beşiktaş U-19'a Almanya ekibi Union Berlin'den katılan Miraç Asıltekin, Siyah-Beyazlı formayla önemli bir çıkış yakaladı.

Hücum hattının sağ ve sol bölgelerine ek olarak forvet hattında da forma giyebilen 18 yaşındaki futbolcunun, milli arada A Takım'la idmanlara da çıkacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın, genç futbolcunun antrenmanlardaki performansına göre A Takım'da kalıp kalmamasına karar verecek.


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