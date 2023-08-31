Union Berlin, Bonucci ile anlaşmaya vardı!

Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin, kadrosuna yıldız bir oyuncu takviyesi yapmaya hazırlanıyor.



Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'inde mücadele edecek olan Alman ekibi, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.



36 yaşındaki savunmacı bugün İtalya'dan ayrılarak Berlin'e gidip sağlık kontrollerinden geçecek.



Bonucci, Union Berlin ile uzatma opsiyonu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ VARDI



Savunmanya bir transfer daha düşünen Beşiktaş, İtalyan futbolcu ile bir süredir ilgileniyordu.



LEONARDO BONUCCI KİMDİR?



Inter altyapısından yetişen Bonucci, 2010 yılında Juventus'A transfer oldu. Çizme ekibiyle 502 maça çıkan tecrübeli yıldız 2018-2019 yılında da Milan forması giymişti.



Leonardo Bonucci aynı zamanda kaptanlığını yaptığı İtalya Milli takımıyla da 121 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.



İtalyan futbolcunun adı bir süredir Beşiktaş ile de anılıyordu.