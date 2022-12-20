ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig Şampiyonası start aldı!

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Lig Şampiyonası'nın Gaziantep etabı başladı.



Gaziantep Üniversitesi'nden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonun ilk maçları GAÜN Sporium Tesisleri'nde yapıldı.



Maçlarla ilgili açıklamada bulunan GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Saka, müsabakalara katılan takımlara başarı diledi.



Basketbol Bölgesel Lig Kadın Grubu'nda, Sütçü İmam Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi yer alıyor.



Erkeklerde ise A Grubu'nda İnönü Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve B Grubu'nda Çukurova Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi mücadele ediyor.



Açılış maçlarında erkeklerde GAÜN, Kafkas Üniversitesi'ni 72-18'lik skorla yenerken, İnönü Üniversitesi de Kayseri Üniversitesi'ni 74-44'lük skorla mağlup etti.



Organizasyon 23 Aralık Cuma günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.





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