UNICS Kazan, OJ Mayo imzasını resmi olarak duyurdu!

UNICS Kazan, eski Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks guardı OJ Mayo'nun imzasını resmi olarak duyurdu.



33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, tek yıllık sözleşme imzaladığı ekiple bu sezon VTB ligi ve EuroLeague'de, Avrupa'daki ilk maçına çıkacak.



Mayo, NBA kariyerinde Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks formaları giydiği 573 maçta, 13.9 sayı, 3.1 ribaund, 2.9 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Mayo, son iki sezonda Çin CBA Şampiyonasına katılmadan önce, 2018'de Porto Riko ekibi Athleticos de San Herman'da da oynamıştı.



2020-21 sezonunda oynadığı 57 CBA maçında, Liaoning Flying Leopards formasıyla ortalama 28 dakika sahada kalarak, 19.4 sayı, 4.8 ribaund, 2.9 asist ve 1.4 top çalma istatistiklerine ulaşmıştı.



UNICS, 1 Ekim'de başlayacak EuroLeague'in açılış maçında VTB rakibi Zenit St.Petersburg'a karşı oynayacak.



