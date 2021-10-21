UNICS Kazan maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes...

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 274 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada Tibor Pleiss ise 182 blok ile yedinci sırada bulunuyor. Altıncı sırada ise 194 blok ile Ioannis Bourousis var.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 472 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1157 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu. Dokuzuncu sırada ise 1189 ribaunt ile Kerem Gönlüm bulunuyor. Aynı sıralamada Chris Singleton ise 968 ribaunt ile 23. sırada yer alıyor.

Shane Larkin, görev yaptığı son 11 karşılaşmanın 10'unda sahadan çift haneli skorlar üreterek ayrıldı.

Vasilije Micic, görev yaptığı son 13 karşılaşmanın 12'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Shane Larkin, beş üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. üç sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

İlk dört hafta sonunda Shane Larkin maç başına 21,25 verimlilik puanı ortalaması ile üçüncü durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 5,25 asist ile bu kategoride ikinci sırada yer alıyor.

Vasilije Micic, dördüncü haftanın ardından maç başına 20,50 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 3,75 üç sayılık isabeti ile bu kategoride lider durumda bulunuyor.