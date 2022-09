Uncharted: Legacy of Thieves bilgisayarlara geliyor!

Sony ve Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief's End ve Uncharted: The Lost Legacy paketinin 19 Ekim'de bilgisayarlara geleceğini açıkladı. Uncharted: Legacy of Thieves koleksiyonu, Ocak ayında PS5 için piyasaya sürülmesinin ardından bu ilk kez bilgisayarlarda da oynanabilir olacak.



Uncharted: Legacy of Thieves ilk kez bilgisayarlarda sunuluyor



İlk kez bilgisayarlarda sunulacak olan oyun serisi; ultra geniş ekran monitör desteği, doku ve model kalitesi, anizotropik filtreleme, gölgeler, yansımalar ve ortam geliştirmeleri dahil olmak üzere bir dizi grafik ayarlama seçeneği ile bilgisayarlara uygun hâle getirilmiş durumda.



Oyunun kullanıcı arayüzü de bilgisayarlara daha iyi uygun şekilde ayarlanarak, kullanıcı deneyiminin en üst düzeyde olması hedefleniyor. Aynı şekilde oyun içerisindeki tüm kontroller kullanıcı tarafından kendisine uygun bir şekilde kişiselleştirilebilecek.



Yeni oyunu PS4'ün DualShock 4 kontrolü ile kablosuz olarak da oynamak mümkün olacak. Aynı zamanda PS5 DualSense kontrolü ile oynandığında ise daha gelişmiş dokunsal geri bildirimler sizleri bekliyor olacak. Böylece kullanıcılar oyun deneyimini daha üst düzeyde yaşayabilecekler.



Uncharted: Legacy of Thieves, bilgisayarlara gelen ilk Naught Dog oyunu olarak öne çıkıyor. Naughty Dog'un son çalışması olan The Last of Us Part I (Remade) oyunun da bilgisayarlara gelmesi bekleniyor. Bu oyun için ise henüz net bir zaman verilmiş değil.



Diğer yandan, son zamanlarda Sony imzalı Horizon Zero Dawn ve God of War gibi yüksek profilli oyunlar bilgisayarlarda da sunulmaya başlanmış durumda. Sony, yeni oyunlarını PlayStation'un dışına çıkararak bilgisayar oyuncularını da kendisine çekmek istiyor gibi görünüyor.



Eğer Uncharted: Legacy of Thieves serisini oynamak istiyorsanız şu anda Steam ve Epic Games Store üzerinden 329 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz. Peki siz Uncharted: Legacy of Thieves hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.



(Shiftdelete.com)