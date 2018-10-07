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Ünal Karaman'ın en acı günü! Şenol Güneş...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın dün vefat eden annesi Şefika Karaman, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

Kaynak: AA
Ünal Karaman'ın en acı günü! Şenol Güneş...
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07 Ekim 2018 15:04
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın dün vefat eden annesi Şefika Karaman, Konya'da toprağa verildi.

Şefika Karaman'ın naaşı, cenaze aracıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Musalla Mezarlığı'na getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Ünal Karaman'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Cenaze törenine katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Ünal Karaman'a taziyelerini iletip, acısını paylaştı.

Şefika Karaman'ın cenazesi, mezarlık içindeki namazgahta öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Atiker Konyaspor asbaşkanlarından Mehmet Günbaş ile Recep Çınar, spor yorumcusu Ercan Taner ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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