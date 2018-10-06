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Ünal Karaman'ın acı günü!

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman hayatını kaybetti.

Ünal Karaman'ın acı günü!
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06 Ekim 2018 16:00
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın kalp yetmezliği sebebiyle vefat ettiği duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Cenaze töreni ile ilgili detaylar resmi sitemizden duyurulacaktır…

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