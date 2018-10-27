Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
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Tecrübeli teknik adamın toplantıda oyuncularına, "Antalyaspor'un durumu ortada. Erzurum beraberliği bizi moral olarak bozmuş olabilir ama bu beraberliği Antalyaspor'u yenerek telafi edebiliriz. Antalya deplasmanında kazanmamız şart. Çünkü Trabzonspor, zirveden uzaklaşamaz. Puan kaybına asla tahammülümüz yok" diye konuştu.
OLCAY ŞAHAN 11'E
Ünal Karaman, "Erzurum maçında her zamanki mücadelemizden uzaktık. Antalya maçında daha diri bir takım izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karaman'ın Antalyaspor sınavında sol kanatta Amiri'nin yerine Olcay Şahan'a şans vermesi bekleniyor.
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İŞTE SİZE FIRSAT
Tecrübeli teknik adamın toplantıda oyuncularına, "Antalyaspor'un durumu ortada. Erzurum beraberliği bizi moral olarak bozmuş olabilir ama bu beraberliği Antalyaspor'u yenerek telafi edebiliriz. Antalya deplasmanında kazanmamız şart. Çünkü Trabzonspor, zirveden uzaklaşamaz. Puan kaybına asla tahammülümüz yok" diye konuştu.
OLCAY ŞAHAN 11'E
Ünal Karaman, "Erzurum maçında her zamanki mücadelemizden uzaktık. Antalya maçında daha diri bir takım izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Karaman'ın Antalyaspor sınavında sol kanatta Amiri'nin yerine Olcay Şahan'a şans vermesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın