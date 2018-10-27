Teknik Direktörü, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.Tecrübeli teknik adamın toplantıda oyuncularına, "Antalyaspor'un durumu ortada. Erzurum beraberliği bizi moral olarak bozmuş olabilir ama bu beraberliği Antalyaspor'u yenerek telafi edebiliriz. Antalya deplasmanında kazanmamız şart. Çünkü Trabzonspor, zirveden uzaklaşamaz. Puan kaybına asla tahammülümüz yok" diye konuştu.Ünal Karaman, "Erzurum maçında her zamanki mücadelemizden uzaktık. Antalya maçında daha diri bir takım izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Karaman'ın Antalyaspor sınavında sol kanatta Amiri'nin yerine Olcay Şahan'a şans vermesi bekleniyor.