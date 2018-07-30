Ünal Karaman'dan transfere açıklaması

Samsunspor ile oynadıkları dostluk maçını 3-0 kazanan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, takımda yorgunluğun olacağını ama yorgunluğu aştıktan sonra büyük takım olacaklarını söyledi.Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp döneminde ve sonrasında ağır antrenmanlar yaptıklarını belirterek, "Nemli havada bu antrenmanları kaldırmak kolay bir hadise değil. Bizim skordan daha ziyade oyuncuların saha içinde neler ürettikleriyle alakalı beklentilerimiz vardı. Olumlu ve olumsuz görmek istediklerimiz net gördük." dedi."Bir kere yaşlısından gencine hepimizin ayakları yere basacak." ifadesini kullanan Karaman, şöyle devam etti:"Evet yorgunluğumuz olacak ama yorgunluğu aştıktan sonra biz büyük takım olacağız. Bu anlamda hazırlıksa bizim için en kral hazırlık oldu diyebiliriz. Her şeyi görme noktası içerisinde oyuncularımızın da kendilerini görmeleri açısından iyi oldu. Yorgunluk, mazeret değil. Bu yorgunlukları aşarak bir noktaya geleceğiz. Yeni katılanlar da olacak onların rekabet oluşturmasıyla lige kadar daha hazır çıkacağız. Umutluyuz, inşallah güzel olacak."Karaman, genç oyunculardan Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak'ın kesin olarak takımda kalacağını, belki duruma göre orta alana da 1-2 genç oyuncu katılımı olabileceğini anlattı.Vahid Amiri'nin takım oyununa katkı sağladığını belirten Karaman, "Attığı golden ziyade takım oyuncusu olduğunu göstermesi önemliydi." diye konuştu.Karaman, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin ise "Burak'ın inanılmaz iştahı var. Takım soyunma odasındayken bile Burak'ın topla bir şeyler yapma gayreti vardı. İyi bir operasyon geçirdi. İnşallah en kısa zamanda aramızda bu oyuncuları görürüz. Takımımızın hiçbir tane oyuncuyu kaybetme lüksü yok. Hepsine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor'un yeni transferi Vahid Amiri, takımın başarılı olmasının kendisinin gol atıp atmamasından daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir takımız, arkadaşlık var. Ben elimden geldiği her şeyi yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladılar. Teknik direktörüme başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Yeni sezon çok güzel iş çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.