Ünal Karaman'dan sert uyarı

Ünal Karaman esti gürledi... Trabzonspor Teknik Direktörü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta alınan beraberlik nedeniyle dün yapılan ilk antrenmanda da çok sert uyarılarda bulundu. İdman öncesi tüm takımı saha ortasına toplayan Karaman, yarım saat süren bir konuşma yaptı.Her futbolcusuna tek tek yaptıkları hataları anlatan tecrübeli teknik adam, "Herkes hatalarından ders alacak, almak zorunda. Aklınızı başınıza alın. Önemli bir fırsatı teptik" diye konuştu.Maç içersinde çok basit top kayıpları yaptıklarını da dile getiren Karaman, "İnsanlar bize güveniyor, inanıyor maça geliyor. Onlara bu desteğin karşılığını vermeliyiz" dedi.Karaman oyuncularından özel hayatlarına da dikkat etmelerini isteyerek, "Bir daha böyle bir kaza istemem" dedi.Erzurumspor ile berabere kalan Trabzonspor 4.'lük şansını kaçırdı. Bordo- Mavililer 76 haftadır ligde dördüncülüğü elde etme başarısını gösteremiyor. Fırtına son olarak 2016-2017 sezonunun ilk haftasında 4. sırada yer bulmuştu.