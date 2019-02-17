Teknik Direktörü'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Penaltıdan sonra maçtan koptuklarını kaydeden Karaman, "Biz saha içinde bize uygun duruş göstermek zorundayız.Maalesef 2. yarı penaltıdan sonra erken kırılma gösterdik. Biz bu oyuncularla bir yere geldik, yorgunlukları var ama biz her zaman mazeret üretmeksizin devam etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.Kadro sıkıntılarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydeden teknik adam, "Biz ne olursa olsun, dik durmaya çalışacağız, elimizdeki oyuncuları efektif kullanmaya gayret göstereceğiz" dedi.