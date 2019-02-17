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Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sabah
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
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17 Şubat 2019 18:49
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltıdan sonra maçtan koptuklarını kaydeden Karaman, "Biz saha içinde bize uygun duruş göstermek zorundayız. Şartlar ne olursa olsun, takımımız Trabzonspor ise ona göre duruş ve mücadele gösterirseniz. Maalesef 2. yarı penaltıdan sonra erken kırılma gösterdik. Biz bu oyuncularla bir yere geldik, yorgunlukları var ama biz her zaman mazeret üretmeksizin devam etmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kadro sıkıntılarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydeden teknik adam, "Biz ne olursa olsun, dik durmaya çalışacağız, elimizdeki oyuncuları efektif kullanmaya gayret göstereceğiz" dedi.

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