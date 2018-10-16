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Ünal Karaman'dan Kucka'ya uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka'ya uyarılarda bulundu.

Ünal Karaman'dan Kucka'ya uyarı
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16 Ekim 2018 12:07
Alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka, bu hamlesiyle yönetimi şaşkına uğratmıştı. Slovak futbolcu ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Ünal Karaman, uyarılarda bulundu.

"Ben sadece futbola bakarım" diyerek yönetim ile oyuncu arasındaki konuya müdahil olmayan Karaman, "Bizim işimiz futbol. Sen bu takımın önemli bir oyuncususun ve sana çok ihtiyacımız var. Beklentileri artık karşılaman gerekiyor. Sadece futbola odaklan. Saha dışı konular zaten çözülür. Bununla ilgili kesinlikle şüphen olmasın" dediği öğrenildi.

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