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Ünal Karaman'dan kamp değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Katar'ın El Duhail takımı ile oynadıkları ve 1-1 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ünal Karaman'dan kamp değerlendirmesi
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24 Temmuz 2018 03:38
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlık kampında yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan hazırlık maçlarındaki sonuçların kendileri için önemli olmadığını söyledi.

Karaman, Avusturya'nın Villach kentinde Katar'ın El Duhail takımı ile oynadıkları ve 1-1 biten maçın ardından yaptığı değerlendirmede, ağır antrenmanlar sonrasında hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, "Her ne kadar kulübümüz özveride bulunup bize böyle kamp dönemleri hazırlasa da uzun kamp döneminde en ufak bir sesin yükselmediği ve sadece çalışma konsantrasyonunun olduğu bir kamp dönemi oldu." dedi.

Oyuncularına ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istediğini ifade eden bordo-mavili takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Gerçekten gıklarını çıkartmadan çalıştılar, çok yoğun çalıştılar. Çok dar aralıklarla oynanan, yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan müsabakalarda sonuç bizim için önemli değil. Olsa kötü mü olurdu? Moral anlamında iyi olurdu. Biz farklı kazansak ya da yenilsek de takım anlamında bizim bir fikrimiz var. Trabzon'a dönünce bu fikrimizi daha net ortaya koyacağız."

 

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