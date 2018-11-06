Ünal Karaman ve Rodallega özel görüştü

Rodallega ile görüşme



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri yapılan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir Ömür katılmadı. Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise sahada özel bir çalışma yaptı.Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.Dün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, bugün de Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi.Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.Trabzonspor, 7 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.