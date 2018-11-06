  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    Türkiye'den Mbappe'ye bir rakip çıktı, en iyi 15...
  •  
    Volkan'a teklif yaptılar! "Gel bizde oyna, abi ol"
  •  
    Süper Lig'e 11 haftada damga vuran 25 isim!..
  •  
    Akşam Veltins Arena'da "Ozan Kabak" yarışı var!

Ünal Karaman ve Rodallega özel görüştü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
Ünal Karaman ve Rodallega özel görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 13:25
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri yapılan Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve kondisyon salonunda çalışan Abdülkadir Ömür katılmadı. Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise sahada özel bir çalışma yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Rodallega ile görüşme


Dün takımla toplantı yaptıktan sonra golcü oyuncu Hugo Rodallega ile özel görüşme gerçekleştiren teknik direktör Karaman, bugün de Kolombiyalı oyuncuyla bir araya geldi.

Antrenman sonrasında, oyuncuların büyük bölümü gittikten sonra Karaman, yaklaşık 10 dakika boyunca Rodallega ile konuştu.

Trabzonspor, 7 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için