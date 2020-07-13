Ünal Karaman: "Umarım futbolcular duruş sergiler!"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Haber; AA
Ünal Karaman: 'Umarım futbolcular duruş sergiler!'
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13 Temmuz 2020 21:43
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 32. haftada oynadıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Karaman, "Rakip bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Riskli pozisyonlardaki oyuncularımızı kullanamadık. Üç sarı kartlı birkaç kullandığımız oyuncumuz vardı. İkinci yarıda kullanmaya gayret gösterdik. Bu da beklediğimiz oyun olgunluğunu bize sağlamadı. Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diye konuştu.



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