Ünal Karaman: 'Umarım futbolcular duruş sergiler!'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 32. haftada oynadıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Karaman, "Rakip bizden daha fazla istedi. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Belli bir dönem mücadelenin içinde kaldık. Riskli pozisyonlardaki oyuncularımızı kullanamadık. Üç sarı kartlı birkaç kullandığımız oyuncumuz vardı. İkinci yarıda kullanmaya gayret gösterdik. Bu da beklediğimiz oyun olgunluğunu bize sağlamadı. Yorgunluk normal. Her şeye rağmen bazı oyuncularımın biraz daha fazla tepki vermelerini beklerdim. Umarım, kalan süreçte kendi futbol kalitelerini üste çekmeye çalışan bir duruş sergilerler." diye konuştu.



