Ünal Karaman, Trabzonspor'a karşı

Ünal Karaman, Göztepe ile eski takımı Trabzonspor'a karşı mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ünal Karaman, Trabzonspor'a karşı
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27 Nisan 2021 12:54
Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor.

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

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