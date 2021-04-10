Ünal Karaman: "Takımım hak etti, kutluyorum"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ünal Karaman: 'Takımım hak etti, kutluyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 16:54
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atakaş Hatayspor maçını kazanarak önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Maçla ilgili değerlendirmesinde Karaman, "Zorlu deplasmanda iyi futbol oynayan ve pozisyon üreten takımımı hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Karaman, Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.