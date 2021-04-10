Ünal Karaman: 'Takımım hak etti, kutluyorum'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atakaş Hatayspor maçını kazanarak önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.



Maçla ilgili değerlendirmesinde Karaman, "Zorlu deplasmanda iyi futbol oynayan ve pozisyon üreten takımımı hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Karaman, Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.



