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Ünal Karaman: ''Savaşmadan başaramayız''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyunculara antrenmandaki uyarılarıyla mesaj verdi.

Kaynak: Takvim
Ünal Karaman: ''Savaşmadan başaramayız''
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02 Ağustos 2018 05:11
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Ünal Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.

Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.



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