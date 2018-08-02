Ünal Karaman: ''Savaşmadan başaramayız''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.Ünal Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.