Ünal Karaman: ''Savaşmadan başaramayız''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Ünal Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.
Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.
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Ünal Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.
Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın