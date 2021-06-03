Süper Lig'in sona ermesinin ardından Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Majid Hosseini'ye Göztepe talip oldu.
Ünal Karaman'ın çalıştırdığı İzmir ekibinin futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Hosseini'nin gelen teklifleri değerlendirdiği ve Göztepe'ye son kararını ileteceği bildirildi. [Karadeniz Gazetesi]
Ünal Karaman'ın çalıştırdığı İzmir ekibinin futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.
Bonservisi elinde olan Hosseini'nin gelen teklifleri değerlendirdiği ve Göztepe'ye son kararını ileteceği bildirildi. [Karadeniz Gazetesi]