Ünal Karaman, Majid Hosseini'yi istedi!

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Hosseini'ye Göztepe talip oldu

, Fotoğraf; AA
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Ünal Karaman, Majid Hosseini'yi istedi!
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03 Haziran 2021 12:22
Süper Lig'in sona ermesinin ardından Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Majid Hosseini'ye Göztepe talip oldu.

Ünal Karaman'ın çalıştırdığı İzmir ekibinin futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Hosseini'nin gelen teklifleri değerlendirdiği ve Göztepe'ye son kararını ileteceği bildirildi. [Karadeniz Gazetesi]



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