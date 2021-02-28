Ünal Karaman: 'Geçmiş maçların telafisi oldu'

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu." dedi.



Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet alan oyuncularını tebrik etti.



Müsabakanın bu kadar zor olacağını hesap etmediklerini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:



"Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bugün bizi oldukça zorladı. Bu konuda dikkatli olsak maçı erken koparabilirdik. Onun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir müsabakaydı bizim açımızdan da. Her şeye rağmen alınan 3 puan bizi mutlu etti. Onun moraliyle Alanya deplasmanına hazırlanacağız. İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakmamıza vesile olacak. Disiplinden taviz vermeden yine çalışmaya devam edeceğiz. En azından pahalıya patlamayan bir sonuç oldu."



