Ünal Karaman, Erzurum maçının şifresini belirledi

Trabzonspor, Erzurum maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ünal Karaman ise Mavi- Beyazlılar'ın geride kalan maçlarını izlerken, Doğu ekibinin artılarını ve eksilerini analiz etti. Erzurum'u öğrencilerine ezberleten tecrübeli çalıştırıcı, kritik maçın şifresini de belirledi.Ligin en çok gol atan ekiplerinden biri olan Bordo-Mavililer, yarın oynanacak karşılaşmaya da hücum anlayışıyla çıkacak. Burak ve Rodallega'yı aynı anda sahaya sürdüğü iki maçta toplam 7 kez ağları sarsan Fırtına, yine çift forvetle oynayacak.Karaman, orta saha ve bek oyuncularına da hücum emri verdi. Defansta Pereira ve Novak'a, orta sahada ise özellikle Sosa'ya güvenen başarılı hoca, bu isimlerden sık sık ataklara destek vermesini istedi.