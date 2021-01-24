Ünal Karaman: 'Ersin'in penaltıda müdahalesi incelenmeliydi'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Karaman, "Oyuncularımız iyi çalıştı ve iyi hazırlıkla buraya geldi. Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar... Bu kurala ısınamadım. Girdiğimiz net pozisyonlar var. Bence en azından Ersin'in ceza alanında Halil'e müdahalesi izlenebilirdi. Bizim kalitemizi artırmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı." dedi.



Transfer için mesaj veren teknik adam, "UEFA kriterleri var. Sanırım kriter davasına diğer takımlar gibi rahat hareket edemeyiz. Mali bütçeyi tam olarak bilemiyorum. Başkanın, bana söyledikleri var ama rakamları söylemek istemiyorum. Bütçe ölçüsünde gereken yapılır. Ayrıca takımdaki oyuncuların performansını da arttırabiliriz. Oyuncu alınırsa da kabulümüz." ifadelerini kullandı.



Ünal Karaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları



Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Göztepe'nin bir oyun kültürü var. Oyuncularım beklenen mücadeleyi verdi. İkinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu etkilemedi. Galip gelecek pozisyonları bulduk. Bunları atamamanın psikolojik etkisi olabilir. Talihsiz bir golle yenildik." dedi.



Ceza sahasında oyuncuların ellerini saklayarak koşmalarını futbolun ruhuna aykırı bulduğunu anlatan Karaman, Beşiktaş karşısında bu şekilde gol yediklerine dikkati çekti.



Maçın berabere gittiği bölümde siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun oyuncuları Halil Akbunar'a ceza sahası içinde müdahalesinin olduğunu vurgulayan Karaman, "Maçın içinde görülmese bile VAR'dan izlenmesi gerekirdi. Bana sağlıklı pozisyon gibi gelmedi. Oyunun karşılığı bir puan olmalıydı, alamadığımız için üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu ve farklı hedefler peşinde koşması gerektiğini kaydeden Karaman, "Bu sene sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp seneye ayaklarını sağlam yere basan, motivasyonu üst seviyeye çıkaracak dokunuşlarla yakın gelecekte farklı hedeflere koşan Göztepe olacağız. Tesis sorunlarını aşan, farklı eğitimlerle gençlerimize hizmet veren, kendi yetiştirdiği çocukların yaşadığı heyecanla o hedeflere koşan Göztepe benim de hayalim." diyerek sözlerini tamamladı.



