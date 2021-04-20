Ünal Karaman: 'Duruş gösterdik, sevindirici'

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, takımının ikinci yarıda oynadığı futboldan memnun olduğunu belirtti.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen bir mazeret üretmeden sadece futbol düşünen iki takımın mücadelesi vardı." şeklinde konuştu.



Ligde rahat bir pozisyonda olmalarının oyuncuların konsantrasyonunu bozabileceğini belirten Karaman, "Böyle bir ortamda oyuncularım özellikle ikinci yarı oynadıkları oyunla duruş gösterdiler. Bizim adımıza sevindirici. Kullanmadığımız kalecilerimiz vardı onların performansları bizi ayrıca memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.



Süper Ligi'n 37. haftasında eski takımı Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine konuşan Karaman, şunları söyledi:



"Ben bu takımın şu an profesyonel çalışanıyım. Dolayısıyla hiçbir takımı diğerlerinden ayırarak hazırlanmayız. Biz oyuncularımıza futbolun doğrularını öğretme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman oyuncularımızdan bir şeyler öğrenmeye gayret ediyoruz. Trabzonspor camiası uzun yıllar hizmet verdiğim, emek verdiğim bir camia. Geçmiş dönemde de profesyonel olarak çalıştığım bir camia. Diğer takımlara karşı nasıl hazırlanıyorsak Trabzonspor'a da o şeklide hazırlanacağız. İnşallah iyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz. "



