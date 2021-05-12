Ünal Karaman'dan Beşiktaş maçı için açıklama

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Ünal Karaman'ın sözleri...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ünal Karaman'dan Beşiktaş maçı için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2021 00:46
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'la oynayacakları maç için, "En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz." dedi.

Ünal Karaman, ligin 41. haftasında 5-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamamalarda bulundu.

Zor bir sezon yaşandığına dikkati çeken Karaman, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnşallah kazasız belasız yüz akıyla tamamlayacağımız bir sezon olacak. Sonlara doğru yaklaştıkça birçok oyuncuyu çok ciddi olmasa da sakatlıklarla sahanın dışında bırakmak zorunda kaldık. Bugünkü sonuçlara bakınca çok farklı mecraya giden bir lig söz konusu. Haftaya şampiyonluk adaylarından biriyle oynayacağız. Umarım sağlık ekibimiz bize müjdeli haberler verir. En iyi kadroyla çıkıp camiamıza yakışan bir maça çıkacağız. Lafın sözün olmadığı bir ligi tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin olduğu yerde takımının her zaman hedefinin olduğunu dile getiren Karaman, "Oyuncularıma her şeyi söylerim ama başka kimseye söyletmem. Son maçı da yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Kimin neye ihtiyacı olduğu bizi ilgilendirmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.