Ünal Karaman Burak Yılmaz'ın ameliyatını açıkladı!

"BURAK'IN AMELİYAT RİSKİ VAR"

TARAFTARLAR KARAMAN'A ÇİKOLATA VERDİLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi NK Triglav Kranj karşı oynadıkları ilk hazırlık maçında alınan galibiyetin iyi bir başlangıç ve moral olduğunu söyledi,dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından yaptığı açıklamada, yoğun antrenman temposuna rağmen oyuncularının özverili ve yüksek tempoda bir maç oynadığını belirterek,diye konuştu.Karaman, İstanbul'a kontrole giden ve ameliyat riski bulunan Burak Yılmaz ile ilgili olarak isediyerek açıklamalarını tamamladı.Bu arada Trabzonspor taraftarları maçın ardından teknik direktör Ünal Karaman'a Almanya'dan getirdikleri çikolatayı ikram etti.