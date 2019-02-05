Ünal Karaman: 'Bu ders, umarım G.Saray maçını kazanırız'

"BAZEN KENDİMİZİ ABARTABİLİYORUZ"

Teknik Direktörüile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ümraniyespor'un zor bir rakip olduğunu belirten Karaman, "Maçtan önce de zor bir müsabaka olacağını söylemiştik. Herkes oyun oynamaya çalışıyor. Bir alt ligi belki bazı insanlar küçümseyebilirler ama ne kadar kaliteli oyuncular barındırdığını bir kez daha görmüş olduk. Ahmet hocayı tebrik ediyorum, harika bir takım oluşturmuş" dedi.Gol yememelerinin avantaj olduğunu ifade eden teknik adam, "Biraz daha rotasyon oyuncularını dinlendirme şansımız olacak, bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik. Ciddi bir sakatlık vermeden maçı tamamlamak en büyük avantajımız. Şükürler olsun, en azından bir sorun çıkmadan maçı tamamladılar. 0-0, gol yemememiş olmak avantaj. Umarım iyi bir oyunla İstanbul'da arzu ettiğimiz sonucu alarak turu geçeriz" diye konuştu.18 yaşındaki kaleci Arda'nın performansı sorulan antrenör, "Arda'nın performansından çok memnun oldum. Gerçekten zor bir bölge, önemli bir takımın sorumluluğunu üstleniyorsunuz. Biz de kendi alanımızda duran top yapmamaya özen gösterdik ama ısrarla 3-4 kere hatalı yerde fauller yaptık. İran'dan gelen oyuncularımız var, hangi durumda oldukları bilgisine sahip değiliz. Milli takımın 1 aylık dönemine baktığımızda, bugün Vahid derken bir yorgunluk gösterdi" cevabını verdi.Bu tarz maçların faydalı olabileceğini vurgulayan Ünal Karaman, "Sosa iyileşecek, belki 1-2 oyuncuyu daha dinlendirerek kupa serüvenini devam ettirmek istiyoruz. Şöyle bir müsabaka oyuncularımız açısından iyi oldu. Kendimizi bazen üst seviyelerde görüp, abartabiliyoruz, bu da kulağımıza küpe olması anlamında iyi oldu. Zaman zaman biz ne söylesek de bu tarz derslerle yüzleşmeleri gerekiyor ki, gelişimlerine devam etsinler" ifadelerini kulllandı.Galatasaray maçı öncesi son durum sorulan Trabzonspor hocası, "Gerçekten zor müsabakalar oynuyoruz, 21-22 gün içinde oynanan müsabakalar ortada. Bazen aynı oyuncular üzerinden gidiyoruz, genç oyuncularımız var ama bir olgunluk zamanları var. Sosa çalışıyor, yavaş yavaş öz güveni gelmeye başladı, bu hafta sonuna doğru belki 1-2 idmanda bizimle olabilir. Sabırla bekledik, herhangi bir risk daha yaşamak istemiyoruz. Uğurcan için takibi sürdüreceğiz, maç öncesi daha geniş bir bilgi veririz. Novak'ın parmağında kırık var, ona kalsa sahada olacağım diyor ama bu küçük görünmeyecek bir rahatsızlık. Oyuncularımın gösterdiği özveriyi görmezden gelemem. Basit hataları onlara yakıştıramıyorum. Şartlar ne olursa olsun Galatasaray maçına en iyi hazırlıkla, en iyi kadroyla çıkacağız ve inşallah 3 puanla döneceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.