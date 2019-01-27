Ünal Karaman: ''Benim itirazım buna...''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.Yaşadıkları talihsiz sakatlıklar ve İran Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden oyuncuları dolayısıyla kadroda sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:"Bu oyuncu grubu, 12 günde 4. müsabakasını oynadı. Bu 12 günlük süre içerisinde 2-3 oyuncumuzun sakatlık kaynaklı antrenman eksikliği oldu. Buna rağmen oyunun bitiş düdüğüne kadar bıkmadan, usanmadan, yılmadan, 'yorulduk' demeden, bitkin düşene dek mücadele verdiler. Sonuçta arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamasak da özel bir övgüyü, alkışı hak ediyorlar. Tekrar tebrik ediyorum."Karaman, kendilerine yakışmayan basit hatalar yaptıklarını belirterek, "Tamam yediğimiz gol öncesi pozisyon faul değil ama bu bizim konsantrasyon kaybı yaşamamıza sebep değil. Konsantrasyon kaybımız bizim için handikap. 1-1'den sonra bulduğumuz çok net pozisyonlar var. Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı, bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yeterliydi ama bu kadarmış. Sivasspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Karşılaşmanın hakeminin yönetimin sorulması üzerine Karaman, yapılan hataların kendilerine pahalıya mal olduğunu dile getirdi.Maçın hakemi ile karşılaşmadan sonra konuştuğunu aktaran Karaman, "Elbetteki bir art niyet aramamız söz konusu değil ama pozisyon önümde o kadar net ki oyuncum geliyor topa vuruyor. Benim itirazım ona... Net görüyorum pozisyonu ama rakibe olmuş gibi algıladı. Pozisyonu da iyi sezdiğini düşünmüyorum. Böyle bir karar sonrası gol yememiz bizim adımıza talihsizlik." diye konuştu.Karaman, her şeye rağmen takım olarak maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar konsantrasyon kaybı yaşamamaları gerektiğinin altını çizdi.Oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:"Arkadaşlar kolay bir hadise değil, 12 günde dördüncü müsabakayı oynuyor bu oyuncular. Hiç dinlendirme fırsatımız olmadı. Belki arkadaşlar gelene kadar yine oynayacaklar ama arkadaşlarının kendilerine bıraktığı takımı mirasyedi gibi kullanmayacaklar. Aynı bayrağı aldıkları yerden devam ettirecekler, onların katılımıyla inşallah daha güçlü bir takımımız olacak."Maçta Trabzonspor'un tek golünü atan Abdulkadir Parmak'ın ve genç oyuncuların performansının sorulması üzerine de Karaman, bu oyuncuların kendileri için çok değerli olduğunu ve Abdulkadir'in bugün görevini yaptığını belirtti.Ünal Karaman, mazeret üretmediklerini vurgulayarak, "Sahaya çıkan bir kadromuz var. Onlar yüreklerini patlatıncaya kadar koşacaklar, mücadele edecekler, gayret gösterecekler. Takımımızın karakteri bu. Mazeret üretmeyeceğiz, iş üreteceğiz. Daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz. Arkadaşların katılımıyla daha güçlü bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.